05 августа, понедельник
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Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Венгрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон выиграл 12 этап чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим финишную черту пересек немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал 15-м.

Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете (250 очков). Вторым идет его напарник по Mercedes финн Валттери Боттас (188), на третьем месте — Ферстаппен (181). Даниил Квят на девятой строчке (27).

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