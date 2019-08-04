Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Венгрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон выиграл 12 этап чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Венгрии. Вторым стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим финишную черту пересек немец Себастьян Феттель из Ferrari.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал 15-м.
Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете (250 очков). Вторым идет его напарник по Mercedes финн Валттери Боттас (188), на третьем месте — Ферстаппен (181). Даниил Квят на девятой строчке (27).
просмотров: 103762
просмотров: 94650
просмотров: 89409
просмотров: 88830
просмотров: 73629