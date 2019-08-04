Минтранс предложил построить в России сеть высокоскоростных магистралей

Министр транспорта Евгений Дитрих считает, что в России следует создать целую сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) — например, в северном, южном и западном направлениях. «Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории»,— сказал он в День железнодорожника (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что президент прежде всего руководствовался соображениями целесообразности, потому что два крупнейших города России «должны иметь высокоскоростное сообщение между собой».

Подробнее — в материале “Ъ” «В скорости и в радости».