Сервис iGooods увеличил в 1,5 раза долю заказов для корпоративных клиентов

Доля заказов от корпоративных клиентов через сервис доставки продуктов iGooods за год выросла в 1,5 раза и в настоящий момент составляет 8% от общего оборота сервиса. За шесть месяцев текущего года корпоративные клиенты сделали 12 тыс. заказов на общую сумму около 100 млн рублей, сообщили в компании.

При этом наибольшее количество заказов в корпоративном сегменте приходится на IT-компании, детсады, гостиницы, кафе и рестораны. Средний чек у клиентов b2b-сегмента включает 33 позиции, его стоимость составляет 8200 руб. — почти втрое выше, чем у физлиц.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за полгода сервис iGooods увеличил оборот более чем в 2,5 раза.