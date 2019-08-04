Премьер Пакистана призвал Трампа помочь в переговорах по Кашмиру

Пакистанский премьер-министр Имран Хан напомнил президенту США Дональду Трампу о предложении стать посредником в переговорах между Индией и Пакистаном по ситуации вокруг Кашмира.

«Настало время стать им в связи с тем, что ситуация там и вдоль демаркационной линией между Индией и Пакистаном ухудшается из-за новых агрессивных действий со стороны оккупационных сил Индии»,— написал господин Хант в Twitter. Он подчеркнул, что текущая ситуация «может перерасти в кризис регионального масштаба».

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В июле сам американский президент на встрече с Имраном Ханом заявлял, что готов быть посредником между Индией и Пакистаном по конфликту вокруг Кашмира. В ответ на это господин Хан заявил, что если американский лидер в этом преуспеет, то за него будут молиться миллионы людей.

Напомним, обострение конфликта между Индией и Пакистаном произошло в феврале, когда в индийском штате Джамму и Кашмир, по информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский МиГ–21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F–16. Это стало ответом на теракт в северном индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли 45 человек.

Подробнее о конфликте между странами — в публикации “Ъ” «Кто мигнет первым».