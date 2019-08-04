«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»

В рамках 4-го тура Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» провел домашнюю встречу с ФК «Краснодар». Игра состоялась на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 1:1.

Большая часть матча прошла без забитых голов — счет был открыт лишь на 80-й минуте, когда после неудачного выноса мяч в свои ворота забил бразильский защитник петербуржцев Дуглас Сантос. Спас «Зенит» от поражения Артем Дзюба, сравнявший счет уже на добавленной к основному времени матча минуте.

Отметим, что на 71-й минуте на поле в составе петербургского клуба появился звездный новичок Малком, перешедший из «Барселоны». Правда, отметиться результативными действиями в своем дебютном матче за «Зенит» он не успел.

Игру омрачила стычка фанатов с ОМОНом, которая произошла в перерыве и закончилась задержанием нескольких человек.