В Петербурге проходит акция в поддержку сестер Хачатурян

В воскресенье, 4 августа, на площади Ленина в Петербурге проходит согласованная акция в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца и содержащихся в следственном изоляторе.

По предварительным данным, митинг у Финляндского вокзала собрал около 1 тыс. человек. Участники вышли на акцию с плакатами «Бьет — значит, статья!», «В любом насилии всегда виноват насильник» и другими.

Ранее «Ъ» писал, что Следственный комитет выделил в отдельное производство материалы в отношении отца сестер Хачатурян. Против него посмертно завели уголовное дело по статьям об истязаниях и действиях сексуального характера. Сами девушки в настоящий момент по-прежнему находятся в СИЗО.