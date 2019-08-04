Прокуратура на сайте поменяла несогласованный митинг на «согласованный»

На сайте прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга изменилась запись от 2 августа. Ранее в ней сообщалось о недопустимости проведения несогласованного митинга и нарушении федерального законодательства. Отметим, что помимо акции на площади Ленина, которая проводилась в субботу, 3 августа, других мероприятий в этом районе за последние дни не было.

По окончании акции организаторы обратили внимание, что на сайте митинг солидарности с жителями Москвы, пострадавшими от действий полиции 27 июля, получил статус согласованного. Тем не менее, правоохранители, по данным прокуратуры, обнаружили в интернете призывы к нарушению закона уже после того, как акция состоялась. В отношении этих провокаторов были вынесены предупреждения.

Напомним, митинг на площади Ленина около Финляндского вокзала собрал более 2 тыс. человек. Были задержаны несколько провокаторов.

Олег Дилимбетов