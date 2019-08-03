На акцию солидарности с московской оппозицей в Петербурге пришли около двух тысяч человек

Петербургские оппозиционеры собрались 3 августа на площади Ленина, чтобы провести митинг солидарности с московскими протестующими. По данным “Ъ-СПб”, в акции принимали участие около двух тысяч человек.

На сцене перед собравшимися выступили депутаты ЗакСа Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский, кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова, а также представители других объединений и движений.

Выступающим пытались помешать провокаторы, выкрикивая лозунги. Среди них были замечены, в том числе, сторонники партии «Великое отечество» и ее лидер Николай Стариков. Кроме того, на площадь Ленина с флагами пришли участники движения «поколение Z». С властями эти флаги согласованы не были. Провокаторов с территории гайд - парка вывели сотрудники полиции.

В ходе акции за нарушение порядка проведения митинга были задержаны активист Дмитрий Гусев и представитель «Открытой России» в Ленинградской области Дмитрий Скурихин, последний был отпущен из автозака. В отдел полиции был доставлен только Дмитрий Гусев.

По истечении повестки мероприятия, было объявлено о его закрытии. Участники митинга мирно разошлись.

Добавим, что по оценке ГУ МВД по городу в акции принимали участие около тысячи человек.

Олег Дилимбетов