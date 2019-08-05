Чемпион лиги выиграл у Лиги чемпионов

Сезон в Английской премьер-лиге за неделю до старта национального чемпионата открылся аналогом Суперкубка — матчем за Community Shield — между двумя ее лучшими командами. И победителю Лиги чемпионов «Ливерпулю» в нем вновь не удалось помешать «Манчестер Сити» взять трофей внутренний. Проигрывая после первого тайма — 0:1, ливерпульцы во втором сравняли счет и имели несколько отличных возможностей вырвать победу, но не вырвали и уступили манчестерцам в серии пенальти.

Этот матч довольно убедительно иллюстрировал, почему нет причин думать, будто в нынешнем сезоне Английская премьер-лига, из чьих представителей весной состояли целиком и полностью оба еврокубковых финала, сдаст позиции. Ну да, оба соперника довольно часто, как и полагается тем, кто только что закончил тренировочные сборы, фальшивили. Но живости, агрессии в этой игре было безумно много. И безумно много разных интересных событий.

В стартовые четверть часа они вообще следовали одно за другим, почти без пауз. Вот Джо Гомес, замешкавшись, расстался с мячом в центральной зоне защиты, и Рахим Стерлинг вывел на ворота Лероя Зане, который чуть-чуть в створ не попал. А вот ответ «Ливерпуля» с ударом с разворота, с полулета от Роберту Фирмину. А за ним — классно развернутая контратака. В ее финале тот же Фирмину обеспечил шанс расстрелять голкипера Клаудио Браво для Мохамеда Салаха, но с расстрелом не сложилось: Салах, аккуратно катнув мяч, промазал.

А вот первая потеря: Зане, сильно хромая, покинул поле. Но зато «стандарт», разыгранный «Манчестер Сити» сразу после его ухода, заставил захлебываться от восторга, например, известного в прошлом футболиста Дайона Даблина, комментировавшего встречу для BBC: «Все как на тренировке!» Ну да, комбинация была шикарной: Кайл Уокер набрасывает на Кевина Де Брейне, тот скидывает на Давида Сильву, тот сразу же на Стерлинга, а тот бьет с десятка метров и протыкает Алисона Бекера. Вратарь, конечно, выглядел в этом эпизоде не слишком убедительно, но ритмичность, точность манчестерской перепасовки ничего, кроме восхищения, вызвать не могли.

А пропустивший «Ливерпуль» огрызнулся побегом Салаха в своей любимой зоне — правее центральной — от Александра Зинченко. Но с последним, решающим действием у египтянина что-то в этот вечер не складывалось.

А перед окончанием первого тайма эксперты фиксировали, что, хотя Родри, новичок «Манчестер Сити» стоимостью €70 млн, призванный игру вести, из нее, наоборот, немножко выпадает, преимущество в целом все-таки на стороне английского, а не континентального чемпиона и что «Ливерпулю», может, не хватает лишнего грамма наглости, желания поддавить. А еще фиксировали прецедент. С этого сезона в футбольных правилах появилась корректировка, разрешающая показывать желтые карточки не только игрокам, но и тренерам. И первым наставником в Английской премьер-лиге, заработавшим предупреждение, стал Пеп Гвардиола, работающий с «Манчестер Сити». Ему, постоянно выбегавшему за пределы технической зоны, орущему на своих игроков и в конце концов привлекшему внимание арбитра, создавалось впечатление, совсем не нравилось происходящее на поле, хотя вроде бы поводов кипеть не было никаких.

А после перерыва «Ливерпуль», от которого ждали больше агрессии, действительно захотел поддавить сам. И моментально едва не нарвался: разрезавший его оборону пас добрался до Рахима Стерлинга, который закручивал мяч в дальний угол, а закрутил в дальнюю стойку. Потом была перекладина уже от «Ливерпуля» — в нее влепил мяч после углового Виргил ван Дейк, кажется, уверенный, что, отскочив от нее вниз, он опустился за «ленточкой». Но нет, опустился ровно на нее.

А вслед за этим «Ливерпуль» опять простил Стерлинг. Его выход один на один был чистейшим, однако, когда надо было принимать какое-то решение — обводить, перебрасывать вратаря, отдавать вбок партнеру, форвард не принял никакого и просто воткнулся в Алисона.

А прощеный «Ливерпуль» забил, как и «Манчестер Сити», после «стандарта». Ван Дейк, приняв мяч на краю штрафной, здорово сбросил его другому защитнику — Жоэлю Матипу, а Матип здорово сыграл головой.

Концовка тоже была за «Ливерпулем», атаковавшим чаще, острее, вынуждавшим метаться по штрафной, прыгать и нырять за мячом Кладиуо Браво. Но с голом не сложилось — даже когда в компенсированное время Мохамед Салах уже прокинул мяч мимо Браво и готовился праздновать выцарапанную победу. «Манчестер Сити» спас подвиг Уокера. Он умудрился догнать мяч и ударом через себя выбить его подальше от линии ворот.

В Community Shield овертайма нет — лишь серия пенальти. И все в ней решил подвиг теперь уже Браво, угадавшего, куда метит Джорджиньо Вейналдум, и зацепившего мяч ладонью. Манчестерцы все свои одиннадцатиметровые реализовали, добавив клубному музею еще один внутренний трофей.

Алексей Доспехов