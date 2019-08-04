Москва стала лидером по числу пациентов с психическими расстройствами из-за употребления алкоголя

В 2018 году больше всего людей с впервые выявленными психическими расстройствами из-за употребления алкоголя, в том числе с синдромом зависимости от алкоголя, было поставлено на учет в Москве и Московской области (примерно по 2,8 тыс. человек). Соответствующей рейтинг регионов России составил RT на основе данных Минздрава. Всего с подобными диагнозами в России встали на учет 75,7 тыс. пациентов.

В Пермском крае и Челябинской области были зарегистрированы по 2,4 тыс. пациентов с подобными расстройствами, в Башкортостане —2,2 тыс., в Свердловской области и Алтайском кран — 2,1 тыс. и 2 тыс.

В Ингушетии с впервые выявленным психическим расстройством из-за алкоголя на учет был поставлен всего один человек. Небольшое число таких пациентов зафиксировано в Чечне (59), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103).