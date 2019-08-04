В Сургуте прошло прощание с погибшим полицейским Ильмиром Хановым

Вчера в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) прошла церемония прощания с полицейским Ильмиром Хановым, погибшим в ночь с четверга на пятницу во время задержания сотрудника МЧС Филиппа Иноземцева. На церемонии присутствовали более 100 человек, среди которых сотрудники Росгвардии и УВД города, сослуживцы Ильмира, а также друзья и родственники полицейского.

Почтить память погибшего прибыл глава города Вадим Шувалов, а также начальник УМВД по Сургуту Руслан Кондрашов. Он рассказал о происшествии. «В ночное время поступил вызов. В жилом секторе совершено преступление. Незамедлительно экипаж прибыл на место. По данному адресу был обнаружен гражданин, который по внешним признакам был в тяжелом состоянии, в крови. Экипаж принял решение оказать первую необходимую помощь. И неожиданно получил удары ножом,— рассказал он.— Наш товарищ, Ильмир, принял незамедлительное правильное решение увести от линии огня своего старшего товарища, Александра Царегородцева, и получил смертельные ножевые ранения. Он не мог применить оружие, стреляя ночью, не видя линию огня, когда в активной борьбе находился его товарищ, а вокруг граждане и жилой сектор. Ценой своей жизни Ильмир спас сослуживца, они предотвратили более тяжкие последствия, не допустив гибели мирных граждан Сургута».

Напомним, в ночь с четверга на пятницу в Сургуте сотрудник МЧС Филипп Иноземцев в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на двух полицейских. В результате один сотрудник МВД убит, второй ранен. Нападавший был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ-Урал” «Спасатель оказался убийцей»