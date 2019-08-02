Спасатель оказался убийцей

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудник МЧС Филипп Иноземцев в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на двух полицейских. В результате один сотрудник МВД убит, второй ранен. Нападавший был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Инцидент произошел вечером 1 августа около многоквартирного дома на улице Пушкина, 1. Как рассказали в пресс-службе полиции ХМАО, сначала был получен звонок от местного жителя с информацией о неадекватном поведении мужчины с ножом во дворе. На место был отправлен наряд ППС. «Приехавшие полицейские обнаружили мужчину в крови на коленях и предположили, что он пострадал от действий неизвестного. Возле дома было темно. Они решили оказать ему помощь, а он неожиданно нанес удар ножом сначала одному сотруднику — в шею и область сердца, затем кинулся на другого»,— рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона. В результате инцидента погиб полицейский Ильмир Ханов, а ранен его напарник Александр Царегородцев.

В Росгвардии сообщили, что на помощь ППС были направлены сотрудники отдела вневедомственной охраны.

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия старший сержант Иван Бугайский и прапорщик Александр Бахтин увидели лежащего около патрульного автомобиля ППС полицейского без признаков жизни. Мгновенно оценив обстановку, росгвардейцы определили, что второй сотрудник полиции ранен и его жизнь находится в опасности. Тем временем разъяренный мужчина, вооруженный ножом, заметив росгвардейцев, направился в их сторону. На требования правоохранителей прекратить противоправные действия и на произведенный сотрудником Росгвардии предупредительный выстрел в воздух мужчина не реагировал. Огнем на поражение, открытым росгвардейцами и раненым полицейским, преступник был нейтрализован»,— говорится в сообщении Росгвардии.





Как рассказала “Ъ-Урал” очевидица события, в момент инцидента она находилась в квартире. «Около десяти вечера, когда я укладывала детей спать, мы услышали стрельбу во дворе. Муж закрыл окно шторами и отправил меня с детьми в дальнюю комнату. Мы слышали не менее трех выстрелов»,— сообщила она.

Следственным отделом СКР по Сургуту возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). «Пострадавший сотрудник МВД сейчас находится в больнице, у него четыре проникающих ранения»,— прокомментировали в следственном отделе по Сургуту. Утром начальник УМВД по Сургуту Руслан Кондрашов и начальник службы собственной безопасности УМВД по ХМАО Анатолий Будакин посетили в больнице Александра Царегородцева. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает. «Вы, ценой своей жизни и здоровья предотвратили возможное совершение преступления в отношении сургутян. Мы всем личным составом управления скорбим и выражаем слова соболезнования родным и близким Ильмира»,— отметил Руслан Кондрашов.

По данным следователей, нападавшим являлся 37-летний мужчина, который в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Жители Сургута в соцсетях сообщили, что речь идет о сотруднике МЧС Филиппе Иноземцеве, ранее подозреваемом в кражах, угрозе убийством, мошенничестве. В ГУ МЧС по ХМАО отказались давать комментарий по этому поводу.

Зинаида Орманж