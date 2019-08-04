Власти Иркутской области завершат выдачу компенсаций до 10 августа

Выдача компенсаций за утрату имущества из-за наводнения в Иркутской области завершится 10 августа, заявил губернатор области Сергей Левченко. «Исходя из поручения президента, мы до 10 августа эту работу сделаем»,— сказал господин Левченко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, не все граждане смогли подтвердить, что пострадало именно их имущество. Для получения компенсаций в таком случае необходимо обращаться в суд, так сделали 3,7 тыс. человек. По словам губернатора, чаще всего суд встает на сторону истцов.

Господин Левченко также рассказал, что к 1 августа закончен подсчет пострадавших, эта цифра равняется 42,6 тыс. человек.

Напомним, сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. домов восстановлению не подлежит. Погибли 25 человек.

О лесных пожарах в Иркутской области, которые пришли на смену наводнению, читайте в публикации “Ъ”.