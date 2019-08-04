Шойгу объяснил отсутствие военных НАТО на соревнованиях «АрМИ-2019»

Военные стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх («АрМИ-2019») в России не только по политическим рискам, сообщил журналистам министр обороны Сергей Шойгу. «Политические соображения они, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы в их (играх.— "Ъ") участвовать не будем. Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Также господин Шойгу заявил, что Россия приглашает страны НАТО на ежегодные соревнованиях, но «не делает из этого самоцель».

В этом году в «АрМИ-2019» приняли участие более 5 тыс. военных из 36 стран. Торжественная церемония открытия «АрМИ-2019» состоялась в 3 августа в Подмосковье. Игры проводятся в пятый раз. Состязания пройдут с 3 по 17 августа на территории десяти государств.