На авиабазе в Сирии в результате взрыва просроченных боеприпасов погибли военные

На авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс в результате взрыва погибло несколько военнослужащих. Как сообщило сирийское агентство SANA, взрыв произошел из-за технической ошибки при транспортировке боеприпасов с истекшим сроком хранения.

База ВВС Сирии Шайрат обрела известность после того, как в апреле 2017 года она подверглась ударам со стороны США в ответ на предполагаемую химическую атаку в Хан-Шейхуне. При ударе по авиабазе было использовано 59 крылатых ракет Tomahawk.

О поиске виновных в предполагаемых химатаках читайте в материале “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».