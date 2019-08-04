На авиабазе в Сирии в результате взрыва просроченных боеприпасов погибли военные

На авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс в результате взрыва погибло несколько военнослужащих. Как сообщило сирийское агентство SANA, взрыв произошел из-за технической ошибки при транспортировке боеприпасов с истекшим сроком хранения.
База ВВС Сирии Шайрат обрела известность после того, как в апреле 2017 года она подверглась ударам со стороны США в ответ на предполагаемую химическую атаку в Хан-Шейхуне. При ударе по авиабазе было использовано 59 крылатых ракет Tomahawk.
О поиске виновных в предполагаемых химатаках читайте в материале “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».
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