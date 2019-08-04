Украина провела учения над Черным морем

Морская авиация вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения над Черным морем. На них были отработаны варианты применения подразделений морской авиационной бригады при обеспечении действий войск ВМС.

К учениям привлекли личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26. «Кульминацией учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов»,— говорится в сообщении Минобороны Украины. Учения проходили в течение недели.

В мае Генштаб вооруженных сил Украины провел учения по захвату судов в Черном море. Условный противник был задержан на палубе в условиях ближнего боя.

В июле в северо-западной части Черного моря началось военно-морское учение Sea Breeze («Си Бриз»). В маневрах участвовали корабли и авиационная техника 18-ти стран. В их числе — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.