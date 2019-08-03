Финляндия извинилась за вхождение корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление РФ из-за того, что ее корабль по ошибке вошел в российские территориальные воды. Инцидент произошел 1 августа. В ВМС Финляндии рассказали, что минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 м.

«Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения ВМС. Инцидент произошел к западу от острова Гогланд. В ВМС заявили, что ошибка не связана с провокацией.

В конце 2018 года в МИД Финляндии заявили, что Россия нарушила работу сигнала GPS в ходе учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). Ведомство сочло надежными сведения Норвегии, которая также заявила о причастности российской стороны к сбоям GPS.