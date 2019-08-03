ЛГБТ-активистов задержали во время пикетов на Дворцовой площади в Петербурге

Вечером в субботу ЛГБТ-активисты вышли на одиночные пикеты на Дворцовую площадь. В акции принимали участие около 50 человек.

Сотрудники полиции задержали некоторых из участников пикетирования.

По данным телеграм – канала «Помощь задержанным», в автозаки с Дворцовой площади увели 15 человек. Первую группу задержанных уже доставили к 78 отделу полиции.

Напомним. что Смольный не согласовал организаторам ЛГБТ-прайда четыре варианта для проведения митинга, в том числе в Пулковском парке. Активисты обратились в суд, но жалоба не была удовлетворена.