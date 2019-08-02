ЛГБТ-активисты намерены провести пикеты на Дворцовой площади

ЛГБТ-активисты планируют выйти на одиночные пикеты на Дворцовую площадь в Петербурге. Если городской суд не удовлетворит их жалобу к Смольному. Акцию они намерены провести в субботу, сообщает «Интерфакс».

Как заявил координатор ЛГБТ-движения в Петербурге Юрий Гавриков, «мы оставляем за собой право проводить мероприятие в формате одиночных пикетов. Мы планируем их проведение 3 августа на Дворцовой площади в 17.00».

Накануне Смольнинский районный суд жалобу активистов на отказ Смольного согласовать митинг не удовлетворил. Сегодня жалобу должен рассмотреть Городской суд Санкт-Петербурга.