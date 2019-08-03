Во французском Нанте идут столкновения с полицией

Столкновениями с полицией завершился марш против полицейского насилия, устроенный в субботу, 3 августа, в городе Нанте. Марш был объявлен после того, как завершились розыски молодого человека Стива Майя Канисо, пропавшего в ночь на 22 июня.

Он исчез во время проходившего на территории бывших доков фестиваля «Праздник музыки», участники которого отказались разойтись под утро. Полиция применила тогда слезоточивый газ и охваченная паникой толпа бросилась бежать. Как предполагалось, Стив Майя Канисо упал с набережной в реку Луару.

В понедельник эта версия подтвердилась. После месяца поисков полиция обнаружила тело и вскоре подтвердила, что речь идет о пропавшем молодом человеке. Обстоятельства смерти уточняются, ведется следствие, которое должно, в частности, ответить на вопрос, была ли полицейская атака оправданной и пропорциональной, в чем многие сомневаются.

Не дожидаясь результатов расследования, левые активисты, «желтые жилеты» и профессиональные борцы с полицией из группировки Black bloc, созвали людей на боевой субботник. Префект департамента Атлантическая Луара, административным центром которого является Нант, запретил шествия в центре города, но это не остановило манифестацию.

С утра до демонстрации в Нанте были арестованы 35 человек, к ним прибавились еще 39 человек, задержанных во время марша. До тех пор, пока марш проходил спокойно, полиция не вмешивалась. Но когда демонстранты стали строить баррикады, поджигать мусорные баки и строительные леса и пытались ворваться в префектуру, полиция ввела в действие водометы и рассеяла нападавших слезоточивым газом.

Накануне марша семья Стива Майя Канисо выступила с просьбой не устраивать в центре города никаких выступлений. Они осудили призывы к конфронтации с полицией, сказав, что готовы только к «дружескому мирному выражению скорби». Но к ним не прислушались, поскольку для погромщиков история с погибшим молодым человеком стала лишь новым предлогом для уличных выступлений.

Алексей Тарханов, Париж