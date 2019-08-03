Задержанные в 2016 году в Ливии россияне вернулись домой

Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой, сообщил «РИА Новости» координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. Он рассказал, что ему позвонил старпом судна.

«Все вернулись. Трое россиян»,— сказал господин Фишов. По данным, полученным им от старпома, вернулся домой весь экипаж судна — там также были греки и украинцы.

Судно было задержано в 2016 году. Экипаж танкера, шедший под флагом Белиза, обвинили в попытке незаконного ввоза дизельного топлива.

В 2018 году моряков приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.