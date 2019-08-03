Мутко раскритиковал местные власти Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка. «Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований... ответьте базовые вещи»,— сказал он на совещании с главами муниципалитетов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, местные власти тормозят исполнение решений по обследованию пострадавших домов, выдаче актов и сертификатов. «Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь»,— заявил господин Мутко. Он отметил, что в новое жилье еще не переселили никого из пострадавших от паводка.

Напомним, сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Погибли 25 человек, пострадали более 42 тыс. человек — это люди, которые полностью или частично лишились имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. домов восстановлению не подлежит.

О ситуации с паводками в Иркутской области — в материале “Ъ FM” «Иркутская область готовится ко второй волне».