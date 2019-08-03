Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает о ресторанах новой волны — Ra’Men и «Мацуя».

Продолжаем разговор о японских ресторанах новой волны — без суши и роллов, зато с раменом и прочими дежурными блюдами, которые сами японцы едят каждый день. Кроме шести видов супа-лапши в новом Ra'Men есть драфтовые коктейли на сётю, а к ним маленькие закуски типа карааге из курицы, пельменей гедза и маринованных овощей. И все в современно барном интерьере с элементами аниме и поп-арта. В общем, получилось место с явной отсылкой к рамен-барам Нью-Йорка, чего его создатели нисколько и не скрывают.

А вот новый ресторан «Мацуя», наоборот, имеет 100-процентное японское происхождение, поскольку это проект огромной сети закусочных Matsuya Foods, которая этим летом вышла на российский рынок. Пока только с одним небольшим рестораном рядом с метро «Новослободская». Но это, как вы понимаете, лишь начало. В меню «Мацуя» два вида рамена — мисо-рамен и тонкоцу. Оба стоят 490 руб. за порцию в 460 г. Кроме того, в меню есть жареный свиной шницель (тонкацу тейсёку) с салатом из свежей капусты, к которому прилагается плошка риса и порция мисо. И еще два популярнейших японских комбо. Гюмеси — это говядина с луком в соусе тарэ на отварном рисе (к ней тоже подается суп мисо) — и бута сёга яки тейсёку — это свиная грудинка в имбирном соусе, а к ней рис, мисо и небольшой салат.