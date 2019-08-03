Причиной пожара в центре Москвы мог стать открытый огонь

По предварительным оценкам, причиной пожара в производственном здании в центре Москвы могло стать использование открытого огня посторонними лицами. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«Рассматривается несколько версий пожара, основная из них — занос в выселенное, неэксплуатируемое здание открытого огня посторонними лицами»,— сказал собеседник агентства. Точная причина пожара будет известна после того, как работу завершит пожарно-испытательная лаборатория.

По данным ТАСС, среди прочего рассматривается версия умышленного поджога. «Электротехническая версия исключена полностью, так как здание неэксплуатируемое, оно отключено от всех коммуникаций, включая электроснабжение. Основная версия — занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог»,— сказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, пожар произошел в четырехэтажном здании старой постройки на Дубининской улице. Площадь возгорания достигла 5 тыс. кв. м, к тушению огня подключили два вертолета. В результате инцидента пострадал один пожарный, он оступился и повредил ногу. Мужчина госпитализировали. Пожар потушили.