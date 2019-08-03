Пожар в центре Москвы потушен

Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. На сайте самого ведомства отмечается, что повышение предельно допустимой концентрации веществ не обнаружено.
«Существовала угроза перехода огня на соседние здания, среди которых были жилые, поэтому силы и средства были заняты на их охлаждении»,— сказал журналистам начальник московского управления МЧС Юрий Жуковский (цитата по ТАСС).
Он также сообщил, что пострадавший пожарный был госпитализирован в больницу. «Состояние пострадавшего пожарного удовлетворительное. Он пострадал не от факторов пожара»,— сказал господин Жуковский.
В Мосгорнаследии также уточнили, что здание не является объектом культурного наследия.
Напомним, пожар произошел в четырехэтажном здании старой постройки на Дубининской улице. Площадь возгорания достигла 5 тыс. кв. м., к тушению огня подключили два вертолета. Из-за пожара на улице перекрыли движение.
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