Пожар в центре Москвы потушен

Пожар в здании в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. На сайте самого ведомства отмечается, что повышение предельно допустимой концентрации веществ не обнаружено.

«Существовала угроза перехода огня на соседние здания, среди которых были жилые, поэтому силы и средства были заняты на их охлаждении»,— сказал журналистам начальник московского управления МЧС Юрий Жуковский (цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что пострадавший пожарный был госпитализирован в больницу. «Состояние пострадавшего пожарного удовлетворительное. Он пострадал не от факторов пожара»,— сказал господин Жуковский.

В Мосгорнаследии также уточнили, что здание не является объектом культурного наследия.

Напомним, пожар произошел в четырехэтажном здании старой постройки на Дубининской улице. Площадь возгорания достигла 5 тыс. кв. м., к тушению огня подключили два вертолета. Из-за пожара на улице перекрыли движение.