В центре Москвы произошел крупный пожар, к тушению привлекли вертолеты

В Москве на Дубининской улице горит четырехэтажное здание старой постройки, сообщает московское управление МЧС. Сейчас площадь возгорания составляет 5 тыс. кв. м. К ликвидации огня подключили 80 человек, два вертолета и 17 ед. техники. Работы сейчас ведутся по периметру из-за высокой температуры и риска обрушения конструкций.

На данный момент известно, что пострадал один пожарный. «Он оступился и повредил ногу. Медики решили отправить его в больницу»,— сказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

По данным источника «Интерфакса», есть угроза того, что огонь перекинется на расположенную рядом АЗС. В связи с пожаром на Дубининской улице перекрыто движение.