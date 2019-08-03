«Талибан» сообщил о возобновлении переговоров с США в Дохе

Переговоры между талибами и представителями США будут возобновлены сегодня, 3 августа, в столице Катара, сообщил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид в Twitter. Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад также подтвердил возобновление переговоров.

«Талибы дают понять, что хотели бы заключить соглашение. Мы готовы к хорошему соглашению»,— написал он в Twitter.

Предыдущая конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие талибы и афганские политики.

Необходимость проведения встречи была одной из немногих конкретных договоренностей, достигнутых 6 февраля, когда афганские политики и талибы встречались в Москве.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Афганское урегулирование требует времени и мест».