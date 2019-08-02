Курс доллара. Прогноз на 5-9 августа

Возобновление торговой войны между США и Китаем, выразившееся во введении новых пошлин в отношении китайских товаров со стороны Вашингтона, заставило инвесторов сокращать рисковые активы. Это негативно отразилось и на акциях, и на нефти, и на российской валюте. При этом давление на рубль сохранится и на предстоящей неделе.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|64.40-65.60
|Банк Русский Стандарт
|64.10-65.10
|ПСБ
|65.00
|СМП Банк
|64.00-66.00
|Консенсус-прогноз *
|64.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Антон Покатович, главный аналитик
Основным фактором ослабления рубля на минувшей неделе стал рыночный risk-off, вызванный опасениями участников рынка за рост мировой экономики на фоне очередного витка торгового конфликта США и Китая. Против рубля также сыграла активизация санкционной тематики по РФ. Тем не менее в перспективе ближайшей недели не ожидается драматического обвала курса российской валюты — триггеров для полноценного бегства нерезидентов из российских активов на данный момент нет.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Уход от риска на глобальных рынках после новой волны эскалации торговых противоречий между США и Китаем и восстановление актуальности санкционных рисков привели к заметному давлению на российскую валюту в конце текущей недели. О содержании новых санкций за химоружие пока сложно сделать однозначный вывод, поскольку в распоряжении правительству, подписанном Дональдом Трампом в минувший четверг, содержатся достаточно размытые формулировки — любое уточнение со стороны органов исполнительной власти в ближайшее время может способствовать росту волатильности в рубле.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Рубль может продолжать ослабление после анонсирования Дональдом Трампом введения 10-процентных пошлин на оставшийся китайский импорт, что продолжило торговую войну между США и Китаем вопреки ожиданиям рынка. Реакция рынков на эскалацию войны закономерна — существенно пострадал весь EM-сегмент, а котировки нефти Brent упали до $60 за баррель. Давление на EM-валюты продолжит оказывать решение ФРС понизить ставки на 25 б. п. без дальнейших намерений смягчения денежно-кредитной политики. Не в пользу рубля будут и внутренние факторы — уже 5 августа Банк России объявит об очередных валютных интервенциях в рамках бюджетного правила. Здесь ожидается увеличение с текущих 231 млрд руб. в месяц до 250 млрд руб., что соответствует выкупу около $200 млн ежедневно. Фактором риска для рубля являются и готовящиеся санкции для стран, в число которых может попасть и Россия.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Позитивный эффект от снижения учетной ставки Федеральной резервной системой был нивелирован очередным витком торговой войны между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал постановление о введении импортных тарифов в размере 10% на потребительские товары из Китая объемом $300 млрд. На этом фоне аппетит к риску у инвесторов снизился, что оказывает давление на рисковые активы, в том числе на российскую валюту. Цены на нефть марки Brent после заявления лидера США снизились до $62 за баррель, что также будет давить на рубль. Кроме того, возобновилась санкционная риторика.
просмотров: 308341
просмотров: 223551
просмотров: 85771
просмотров: 73245
просмотров: 55879