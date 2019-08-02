«Простота управления и масса возможностей удовлетворят потребности байкеров»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о первый электрической модели Harley-Davidson.

На днях компания Harley-Davidson наконец-то представила полную информацию о свой первый электрической модели — мотоцикле LiveWire, который поступит в продажу в Америке и в Европе уже в конце нынешнего года. Но отдельным счастливчикам уже удалось на нем прокатиться — на YouTube есть любопытные ролики.

Характеристики модели впечатляют. Электродвигатель обеспечивает разгон до сотни всего за 3 сек. Запас хода от одной батареи составляет 235 км, а на полную зарядку аккумулятора нужен ровно час. Регулируемая подвеска, низкий центр тяжести, который способствует торможению и лучшей управляемости на разных скоростях, простота управления и масса продвинутых возможностей удовлетворят потребности как бывалых, так и начинающих байкеров, утверждают представители компании.

У электромотоцикла семь режимов вождения, включая спортивный, дорожный, с максимальным запасом хода или для дождливой погоды. Комплекс электронных систем корректирует настройки при разгоне и торможении с учетом допустимого коэффициента сцепления шин. Сенсорно настраиваемый цветной дисплей включает музыку, показывает скорость, уровень заряда, возникшие неисправности, навигацию. Вся полезная информация, такая как время, оставшееся до полной подзарядки, местонахождение или сигнал о попытке его угона, доступна дистанционно через систему H-D Connect и специальное приложение для смартфона.

Всех, конечно же, волновал вопрос, что будет со знаменитым звуком харлеевского мотора, который в 1994 году был запатентован в качестве sound trademark. Долгое время ходили слухи, что у электрического Harley-Davidson подобный звук будет транслироваться через динамики. Но представители компании решили так не делать, и, как написано в пресс-релизе, «единственный звук, который вы услышите за рулем LiveWire будет стук вашего собственного сердца». Судя по опубликованным роликам это не совсем так. Звук похож на троллейбусный, только гораздо тише.