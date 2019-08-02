Португалия приближается к России

Два поражения тульского «Арсенала» от бакинского «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы осложнили положение России в споре с Португалией за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Таким образом, нынешнее российское представительство в еврокубках, исчисляющееся шестью командами, в том числе тремя в Лиге чемпионов, находится под угрозой.

После того как тульский «Арсенал» по итогам двух матчей второго квалификационного этапа Лиги Европы против «Нефтчи» (0:1, 0:3) выбыл из турнира, России будет крайне непросто бороться с Португалией за принципиально важное шестое место в таблице коэффициентов UEFA. Напомним, что страна, занимающая его, заявляет в еврокубки шесть клубов, в том числе три — в Лигу чемпионов, в то время как седьмое место позволяет выставить в клубных континентальных турнирах в общей сложности пять команд, а в главном из них — лишь две.

Еще две недели назад отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов составлял 2,267 балла.

Однако после провала «Арсенала» и двух побед «Витории» из Гимарайнша над люксембургским клубом «Женесс Эш» (1:0, 4:0) российское преимущество сократилось до 1,867. Согласно правилам, на квалификационных этапах еврокубков победы оцениваются в 1 очко. «Витория» набрала два и, учитывая общее представительство Португалии в пять команд, приблизила ее к шестому месту сразу на 0,4.

Более того, фиаско «Арсенала» ухудшило дальнейшие перспективы России. Клубов она теперь имеет пять, как и Португалия, но при подсчете коэффициента UEFA очки, набранные российскими командами, будут делиться на 6. Таким образом, есть основания полагать, что в ближайшие две недели преимущество России может еще более сократиться.

Это произойдет в том случае, если в третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Витория» пройдет скромный латвийский «Вентспилс», «Брага» — датский «Броннбю», перестраивающийся на ходу московский «Спартак» на той же стадии не сможет одолеть швейцарский «Тун», а «Порту» превзойдет «Краснодар» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. При этом с точки зрения таблицы коэффициентов более критичным для России будет возможное фиаско «Спартака», поскольку «Краснодар» даже при самом худшем для себя раскладе останется в еврокубках, выбыв из квалификации Лиги чемпионов в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов Россию точно будут представлять «Зенит» и «Локомотив», а Португалию — «Бенфика». На групповом этапе Лиги Европы выступят ЦСКА и лиссабонский «Спортинг».

Евгений Федяков