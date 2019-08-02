Женская бригада арбитров впервые будет работать на матче за Суперкубок UEFA

Женская бригада арбитров впервые в истории получила назначение на матч между «Ливерпулем» и «Челси» за Суперкубок UEFA, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Матч пройдет 14 августа на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле. Главным арбитром станет француженка Стефани Фраппар. Ей будут ассистировать Мануэла Николози и Мишель О'Нил.
В апреле 2019 года Фраппар судила встречу «Амьена» и «Страсбура» и стала первой женщиной, отработавшей матч мужского чемпионата Франции.
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