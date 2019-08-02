Русфонду вернули оставшиеся от лечения Жанны Фриске деньги

Русфонд получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн руб., собранных телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске. Об этом ТАСС сообщила представитель Русфонда. «2 августа на счет Русфонда поступило 13 653 214 руб.— остаток долга наследников Жанны Фриске»,— заявила она.

По словам представителя фонда, эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года — наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению.

«Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 000 руб. в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины»,— сказала собеседница агентства.

Русфонд направит эти деньги на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Госпожа Фриске умерла 15 июня 2015 года, с 2013 года она боролась с раком головного мозга.

Спор из-за денег длился около двух лет. Русфонд заявил, что перечислил на счет певицы 25 млн руб., в отчете о расходовании говорится лишь о трате на медуслуги 4,12 млн, поэтому фонд потребовал вернуть разницу. Семья певицы требования отвергла.

Чтобы взыскать деньги, фонд обратился в суд, который удовлетворил иск. Так как на счетах родственников нужной суммы не было, долг решено возвращать за счет продажи имущества певицы, доставшегося по наследству семье.

Подробнее — в материале “Ъ” «Наследство Жанны».