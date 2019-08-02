«Минудобрения» в 2018 году увеличили чистую прибыль вдвое

Воронежское АО «Минудобрения» (единственный производитель минеральных удобрений в Черноземье, подконтролен Аркадию Ротенбергу) отчиталось о финансовых показателях по итогам 2018 года, сообщило DeFacto со ссылкой на отчетность компании.

Чистая прибыль «Минудобрений» за отчетный период выросла почти вдвое — с 3,21 млрд руб. в 2017 году до 5,95 млрд руб. При этом выручка увеличилась с 31,1 до 33,65 млрд руб. Ранее компания на протяжении трех лет демонстрировала снижение выручки и по итогам 2017 года исчезла из списка десяти крупнейших налогоплательщиков Воронежской области.