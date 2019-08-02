Александр Кокорин и Павел Мамаев подали ходатайства об УДО

Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подали в Алексеевский райсуд Белгородской области ходатайства об условно-досрочном освобождении, следует из материалов суда. Ходатайства зарегистрированы 2 августа, дата их рассмотрения еще не назначена.

8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Утром у гостиницы «Пекин» часть осужденных напала на водителя Mercedes Виталия Соловчука и повредила дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже они избили в кафе на Большой Никитской улице директора департамента Минпромторга Дениса Пака, а гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин получил удар в лицо. Пресненский суд Москвы приговорил нападающего Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а полузащитника Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам. В начале июля осужденных этапировали в белгородскую колонию.

О приговоре футболистам — в материале “Ъ”.

Олег Мухин