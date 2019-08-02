Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали на УДО

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин подали прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом заявили в Алексеевском суде Белгородской области. Дата рассмотрения прошений пока не назначена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в начале июля нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин, осужденный по ст. 213 УК РФ, ст. 115 УК РФ и ст. 116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью) и приговоренный к 1,6 года лишения свободы, игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев были этапированы из СИЗО №2 в одну из колоний Белгородской области.

Причиной реальных сроков спортсменам стали драки с их участием в центре Москвы осенью 2018 года.

Подробнее об уголовном деле футболистов — в материале «Ъ» «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».