Прокуратура выявила нарушения в стационарных детских лагерях под Воронежем

Прокуратура Воронежа выявила отдельные нарушения в муниципальных стационарных детских лагерях отдыха муниципального автономного учреждения «Центр детского отдыха “Перемена”», следует из сообщения ведомства. Речь идет, в частности, о нарушениях условия хранения продукции, которая предназначалась для питания детей, в лагерях «Маяк», «Кировец», «Полет», «Алмаз», «Костер», «Восток-4», «Голубой экран». А в детском лагере «Маяк» «установлены случаи использования продукции при отсутствии ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность». Организатором питания выступало ООО «Август». Семь заведующих производством столовых привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены, утверждают в прокуратуре.

Также в ведомстве заявили о выявлении фактов «ненадлежащего оснащения оборудованием медпунктов» и «неполного их укомплектования лекарственными препаратами». Впрочем, в управлении образования и молодежной политики мэрии сообщили, что все выявленные нарушения «устраняются в оперативном порядке организаторами питания, которые определяются по итогам конкурсных процедур». Медицинская помощь оказывается врачами городских поликлиник, но на момент проверки прокуратуры часть лекарственных препаратов еще не была поставлена в лагеря, так как «находилась в стадии закупки», уточнили в управлении. «В настоящее время лагеря, находящиеся на балансе МАУ ЦДО “Перемена”, в полном объеме укомплектованы медикаментами в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ»,— заверили в мэрии.

Олег Мухин