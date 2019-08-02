Братья Кокорины и Мамаев подали на УДО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драку в центре Москвы, и брат последнего Кирилл Кокорин подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. «В пятницу, 2 августа, в суде зарегистрированы материалы по ходатайствам об условно-досрочном освобождении от лишения свободы осужденных Мамаева и Кокориных»,— сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, осенью 2018 года футболисты устроили две драки в центре Москвы. По версии следствия, осужденные избили водителя Виталия Соловчука и нанесли травмы главе департамента Минпромторга Денису Паку. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам. Спортсменов признали виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью. По этому делу также проходили брат одного из футболистов Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно. Именно такие сроки запрашивала прокуратура. 13 июня Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов и подтвердил сроки осужденным.

Как приговор оставили в силе — в материале “Ъ”.