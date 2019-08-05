Дружная семья с разными интересами

Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками. Так, видимо, по случайности две истории июля из этой группы были связаны с российскими рейтинговыми агентствами: речь идет о докладе АКРА, которая в пятницу выпустила развернутый вариант своего доклада о моделях развития ипотечного рынка в РФ, и письме Владимиру Путину крупных заемщиков (см. “Ъ” от 2 августа), посвященных политике ЦБ учета рисков при кредитовании.

Эти сюжеты формально не связаны друг с другом ничем, кроме рейтинговых агентств. В первом речь идет о критике АКРА модели рынка, избранной правительством для быстрого стимулирования развития ипотечного рынка. Аналитики АКРА в целом обоснованно критикуют проблемы «агентской» модели рынка, в которой центральным агентом избран «ДОМ.РФ», предлагая развивать классическую «многотраншевую» модель развития. По крайней мере, ни Минфин, ни его партнеры при избрании модели в 2019 году публично не оперировали аргументами сравнимого качества проработки. Спор ЦБ и Минфина еще более сложен: речь идет о рекомендованных в 2017 году Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) мерах по стимулированию роста через переход к новой системе оценки рисков банковского надзора при расчете нормативов достаточности капитала, ЦБ предлагает свою версию (без использования моделей рейтинговых агентств, в российских условиях — национальных), Минфин — свою (с рейтинговыми агентствами). На разных уровнях рассмотрения двух схем весомые аргументы есть и у той и у другой стороны, как и в первом случае, утверждать, что кто-то в ситуации однозначно прав или неправ, так же глупо, как предполагать, что правительство принимает самый проработанный из вариантов решений.

Важным же кажется не это. И у того и у другого случая, как и у целого десятка такого же рода кейсов лета 2019 года, есть безусловно общее — и не обсуждаемое сейчас в публичном поле. И в вопросе модели ипотеки, и в реализации рекомендаций БКБН, и в десятке других подобных историй тот или иной вариант регуляторного решения делает в группе госбанков и институтов развития (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, группа «Открытие», группа ВЭБ.РФ) одних — выигравшими, а других — проигравшими. Часто — не абсолютно, а относительно: конкретный госбанк легко может лоббировать вариант, в котором он в 2020 году предположительно заработает 50 млрд руб. вместо 100 млрд руб. только затем, чтобы конкурент не заработал лишние 200 млрд руб. и не обогнал. Как обсуждать эти ситуации — пока неясно. С одной стороны, в такого рода конкуренции нет ничего неестественного. С другой — это конкуренция государства внутри себя: в ней оно в российской традиции никогда не признается.