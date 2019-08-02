В Краснодаре утвердили стоимость квадратного метра жилья на III квартал 2019 года

Администрация Краснодара утвердила рыночную стоимость 1 кв. м жилья на третий квартал текущего года в размере 50,7 тыс. руб. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по кубанской столице на третий квартал 2019 года утвержден в размере 46,8 тыс. руб. Соответствующее постановление за подписью главы краевого центра Евгения Первышова опубликовано на официальном сайте администрации Краснодара.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в первом полугодии 2019 года в Краснодарском крае средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м жилья составила, по данным Краснодарстата, 49,8 тыс. руб. В январе-июне 2018 года она составляла 46,9 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко