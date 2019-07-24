Стоимость строительства 1 м2 жилья на Кубани за год подорожала на 3 тысячи рублей

В первом полугодии 2019 года в крае введено в эксплуатацию 27,5 тыс. квартир, площадью 1,8 млн. кв. метров, что на 22% больше, чем годом ранее, сообщает Краснодарстат. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра квартиры в первом полугодии составила 49,8 тыс. руб., а в январе-июне 2018 года – 46,9 тыс. руб. Средняя площадь квартир, построенных застройщиками, составила 47,3 кв. метра.

45,8% от общего объема строительства составила доля индивидуального жилищного строительства, годом ранее этот показатель достигал 46%. Всего индивидуальными застройщиками построено 6,8 тыс. квартир (домов) общей площадью 828 тыс. кв. метров (120,6% к первому полугодию 2018 года).

Андрей Ульченко