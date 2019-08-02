УФАС усматривает признаки нарушений в аукционе по аренде участка для свалки в Магнитогорске

Челябинское УФАС усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов на право аренды земельного участка для размещения свалки в Магнитогорске. Рассматривается вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения ч.1 ст.17 и ч.9 ст. 17.1 закона «О защите конкуренции» в действиях администрации города, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства региона.

Мэрия Магнитогорска является организатором торгов. Начальная цена контракта (ежегодная арендная плата) – 838 тыс. руб. Торги были признаны несостоявшимися, поскольку поступила единственная заявка – от ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). Она была признана соответствующей, и договор должен быть заключен с ЦКС.

Согласно извещению о проведении аукциона и проекту договора целевое назначение земельного участка – хранение бытовых отходов до завершения проектирования и строительства современного полигона ТБО. При этом документация предусматривает, что победитель аукциона обязан производить прием, сортировку и накопление ТКО до тех пор пока не появится полигон.

Таким образом, существенные условия договора не соответствуют целевому назначению участка, предусмотренному аукционной документацией, считает Челябинское УФАС. Кроме того, в договоре аренды участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не могут устанавливаться требования к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные расходы арендатора, не связанные с предметом этого договора, если иное не установлено федеральным законом. УФАС указало, что эти обстоятельства могли привести к признанию торгов несостоявшимися по причине отсутствия у неопределенного круга лиц достоверной информации о возможностях использования земельного участка. Кроме того, усматриваются признаки нарушения в действиях администрации по предоставлению ООО «ЦКС» возможности использования весового комплекса без соблюдения требований закона о защите конкуренции.