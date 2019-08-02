Суд разрешил супруге экс-депутата Госдумы Валерия Язева выезд за рубеж

Свердловский арбитражный суд отказался временно ограничивать право на выезд за границу Валентины Морозовой, супруги экс-депутата Госдумы РФ и владельца корпорации «Ява» Валерия Язева. В марте она была признана банкротом. Ограничить право передвижения госпожи Морозовой за пределы России потребовал ее финансовый управляющий Антон Саитов.

Напомним, супруга Валерия Язева была признана банкротом из-за 169,5 млн руб. непогашенных долгов перед Сбербанком. Суд ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. Также банкротами признаны Валерий Язев, его дочь Светлана. Ведутся процедуры банкротства в отношении аффилированных с господином Язевым предприятий: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг», ООО «Ява Строй».

«Сам по себе факт неуплаты задолженности и ее размер не являются обстоятельствами, являющимся основанием для автоматического запрета должнику выезжать за пределы РФ. Доказательств невозможности дальнейшего выявления имущества Валентины Морозовой, сокрытия ей имущества и доходов, суду не представлено»,— указал в решении суд.

По словам старшего юриста «ВМ-Право и Консалтинг» Юлии Марченко, суд вправе временно ограничить право на выезд банкрота за границу только при наличии достаточных к тому оснований. «Например, суд может ввести эту меру, если гражданин-банкрот пытается вывести ценные активы за рубеж или злостно уклоняется от выполнения распоряжений арбитражного управляющего. Также основанием для запрета на выезд из России может быть наличие у банкрота недвижимости за рубежом. В отсутствие обоснованных оснований суд не может ограничивать свободу человека»,— отметила юрист.

Алексей Охлопков