Движение транспорта на проспекте Кирова в Самаре изменено

Переустройство коммуникаций в рамках капитального ремонта проспекта Кирова в Самаре стало причиной перекрытия движения транспорта в этом районе. Об этом сообщает региональное правительство.

Движение ограничено на участке от мостового перехода Кировский до ул. Ветлянской. Мера действует со 2 до 20 августа текущего года. В связи с ограничением движение в районе ул. Ветлянской осуществляется по объездной дороге по одной полосе в каждую сторону.

Временная схема организации движения согласована с региональным Управлением ГИБДД. В районе ограничения движения установлены соответствующие дорожные знаки.

Георгий Портнов