«Кандинский» прошелся по судам

Свердловский облсуд отказал в выплате 13,3 млн руб. дольщику элитного жилого комплекса «Кандинский»в Екатеринбурге, купившему квартиру за 30 млн руб. Покупатель пытался получить неустойку из-за срыва срока жилья. Застройщик настаивал на нарушении дольщиком условий договора — он не оплатил полной стоимости квартиры. Ранее аналогичные иски поступали в суд еще от троих дольщиков. Впрочем, все дела были прекращены из-за добровольного удовлетворения ответчиком всех требований.

Как стало известно “Ъ-Урал”, апелляционная коллегия Свердловского облсуда отменила решение Железнодорожного райсуда Екатеринбурга по иску одного из дольщиков жилого комплекса «Кандинский» Александра Дудина к ООО «Кандинский хаус» (входит в строительную компанию «Брусника») о взыскании денег за срыв сроков сдачи объекта. «Дело было пересмотрено и принято новое решение — в выплате неустойки истцу было отказано в связи с неисполнением им условий договора»,— пояснили в облсуде.

Согласно материалам дела, на начало строительства комплекс «Кандинский» имел рабочее название «вторая очередь административного здания правительства Ямало-Ненецкого автономного округа». Впрочем, в представительстве правительства ЯНАО в Екатеринбурге, которое граничит с жилым комплексом, пояснили, что не имели никакого отношения к рабочему названию ЖК. Дело в том, что с начала 2000-х годов земельный участок под «Кандинским» был закреплен за представительством, но в 2012 году оно передало его в субаренду застройщику. Поэтому, заключая в 2016 году договор на квартиру, истец оформлял его на помещение в 149 кв. м 11 этажа жилого дома «вторая очередь административного здания правительства ЯНАО».

Согласно судебным документам, стоимость помещения составляла 30 млн руб., из которых на начало строительства было заплачено 12,4 млн руб., а оставшиеся 17,6 млн руб. должны были быть внесены после получения уведомления о готовности объекта. Предполагалось, что это будет во втором полугодии 2016 года.

Уведомление о завершении объекта было отправлено покупателю в начале 2017 года. Правда, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено лишь в начале 2019 года. Рассчитав неустойку за срыв срока сдачи в 13,3 млн руб., истец предложил застройщику зачесть ее в счет неоплаченной суммы за квартиру, но получил отказ. Тогда покупатель обратился в Железнодорожный райсуд, который признал, что «Кандинский хаус» сорвал сроки строительства. В счет неустойки райсуд взыскал с застройщика 800 тыс. руб. и еще 200 тыс. руб. штрафа, посчитав, что истец не может необоснованно обогащаться за счет застройщика. Это решение обжаловали обе стороны.

Связаться с представителями Александра Дудина не удалось. В «Бруснике» пояснили, что считают решение суда справедливым. «Компания исполняет свои обязательства в рамках действующего законодательства и открыта к урегулированию любых спорных вопросов. Застройщик несет полную юридическую ответственность за исполнение сроков и качества строительства домов. В данном случае ввиду нарушения условий договора со стороны клиента и невозможности достижения компромиссного решения применен судебный механизм. Решение считаем справедливым»,— пояснили в пресс-службе компании. В ходе судебного разбирательства юристы застройщика заявляли, что покупатель не имеет права требовать неустойку, так как он сам нарушил договор — не выплатил остаток за квартиру. По сведениям «Ъ-Урал», именно на этом основании облсуд и отказался взыскивать неустойку за срыв сроков сдачи объекта.

Это не первые судебные претензии дольщиков к «Кандинский хауз». По данным Железнодорожного райсуда Екатеринбурга, с 2017 по 2018 год в суд обращались еще трое клиентов компании: Марина Градинарова, Ольга Быкова и Анатолий Падеров. Все иски касались нарушения договоров долевого участия, однако производство по делам было прекращено в связи с «несудебным урегулированием спора».

В феврале 2019 года Свердловский облсуд утвердил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о взыскании с «Кандинский хаус» штрафа 200 тыс. руб. за нарушение ст. 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»). Согласно решению суда (имеется в распоряжении «Ъ-Урал»), застройщик без разрешительной документации облагородил землю и фасады расположенного рядом музея «Гамаюн» — объекта культурного наследия «Доходный дом в стиле а-ля рюс». В частности, строители пустили виноградные лозы по поверхности северного фасада, установили новую лестницу крыльца западного фасада и рассадили вокруг здания деревья и кустарники, проложив рядом гибкие шланги с подсветкой. Эти нарушения выявили городские прокуроры по заявлению управления министерства культуры РФ в УрФО.

Ранее к застройщику были претензии и от представительства правительства ЯНАО. Так, в 2018 году истец подал иск в арбитражный суд Свердловской области с требованием устранить нарушения своих прав — восстановить снесенный застройщиком забор и освободить часть земельного участка, который облагораживал застройщик. Впрочем, суды первой и апелляционной инстанций полностью отказали в иске.

Игорь Лесовских