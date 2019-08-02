До чего доводит ревность

Американская певица Ариана Гранде после мирового успеха её альбома «Thank U, Next» и совместной композиции с Викторией Моне, выпустила сингл «Boyfriend», который тут же обзавёлся официальным клипом. Режиссером видео стала известный клипмейкер Ханна Люкс Дэвис, которая неоднократно работала с Гранде, а продюсером стал Брэндон Бонфильо. Ролик был опубликован всего несколько часов назад, но уже собрал больше 7 млн просмотров.



Текст песни Гранде рассказывает о трудных и очень запутанных отношениях молодой пары, которые в своей ревности друг к другу доходят до абсурда. В видео героиня Гранде устраивает драку из-за своего бойфренда (Майкл Фостер) в лучших традициях женского рестлинга и даже пробивает руку сопернице выстрелом из лука.

Но затем она уже сама флиртует с молодым человеком, в результате чего последнему вырывает сердце уже сам Фостер. Действие разворачивается в барочных интересах, певица появляется в кадре с идеальным макияжем и фирменным хвостом.

Напомним, совсем недавно певица стала лицом Givenchy и снялась в рекламной кампании осенне-зимней коллекции премиального бренда.

Рекламная кампания Givenchy, 2019 год

Прямо сейчас Ариана Гранде находится в мировом турне. В эти выходные она выступит в Чикаго, а после отправится в Европу. Звезда вернётся в США только через три месяца. В ноябре у неё запланирован концерт в Нью-Йорке.

Ариана Гранде также стала в этом году в лидером, наравне с Тейлор Свифт, по числу номинаций на премию MTV Video Music Awards (MTV VMA). Каждая из них претендует на победу в 10 категориях, в том числе в главной — «Видео года». Ариана номинирована на премию за видеоклип на песню «Thank U, Next». Церемония вручения наград состоится 26 августа.