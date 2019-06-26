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Фото: Reuters

Мерил Стрип и Ариана Гранде снимутся вместе в кино

Спустя всего несколько недель после телевизионного дебюта Мерил Стрип в сериале «Большая маленькая ложь» стало известно, что актриса примет участие в новом проекте стримингового видеосервиса Netflix. Обладательница трех премий «Оскар» сыграет главную роль в мюзикле Райана Мерфи «Выпускной» (Prom) вместе с Арианой Гранде. Уже известно, что компанию им составят Аквафина, Джеймс Корден и Николь Кидман. Все актеры быстро согласились на участие в фильме, после того как увидели сценарий номинированного на премию «Тони» мюзикла, в котором поднимаются темы инклюзивности и терпимости.

Райан Мерфи стал не только режиссером, но и продюсером художественной адаптации нашумевшего мюзикла «Выпускной». Столь звездный состав актеров — важный шаг для Netflix. В мюзикле будет много шуток и пародий на Бродвей, а сюжет связан со сценической легендой о Ди Аллен и Барри Гликмане.

Съемки начнутся в конце 2019 года, премьера запланирована Netflix на 2020 год.

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