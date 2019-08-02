Мэрия Уфы оспаривает штраф за неуважение к суду

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил на 15 августа рассмотрение жалобы администрации Уфы, управления земельных и имущественных отношений Уфы и Главархитектуры на определение арбитражного суда Башкирии, который в мае оштрафовал каждого из них на 50 тыс. руб. за неуважение к суду.

Заявители — участники арбитражного процесса по иску Уфимского лесотехнического техникума к региональному управлению Росимущества. Техникум требует признать и исправить реестровую ошибку и установить границы земельных участков в районе уфимского лимонария.

Из определения суда первой инстанции следует, что мэрия и подконтрольные ей ведомства, привлеченные к процессу третьими лицами, неоднократно без объяснения причин не обеспечивали явку в суд, не предоставляли запрошенные документы. Суд установил, что это поведение «приводит к необоснованному затягиванию судебного процесса».

Олег Вахитов