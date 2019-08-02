Самые богатые претенденты в Курултай — Фарит Гиндуллин и Рустем Ахмадинуров

Среди претендентов на мандаты депутатов Курултая, участвующих в дополнительных выборах по Солнечному и Комсомольскому избирательным округам, самый высокий доход по итогам 2018 года задекларировали владелец розничной сети «АиФ», предприниматель Фарит Гиндуллин и руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, следует из опубликованых комиссиями деклараций кандидатов.

Фарит Гиндуллин баллотируется в Солнечном округе №9. В 2018 году он заработал 8,97 млн руб. Предпринимателю принадлежат два земельных участка общей площадью 8,29 тыс. кв. м, доля в земельном участке площадью 482 кв. м, два жилых дома общей площадью 214 кв. м, квартира на 135 кв. м, гараж площадью 29 кв. м, три нежилых помещения площадью 362 кв. м и два нежилых помещения в долевой собственности общей площадью 898 кв. м. В его автопарке две легковые машины, снегоход, прицеп и катер.

Рустем Ахмадинуров, баллотирующийся в Комсомольском округе № 16, большую часть 2018 года руководил Общественной палатой подмосковного Красногорска. Его официальный доход составил 3,06 млн руб. Кандидату принадлежит участок площадью 1 тыс. кв. м, дом площадью 314,2 кв. м и легковой автомобиль.

Самый низкий доход в Солнечном округе — в 282,76 тыс. руб. — показала руководитель направления развития основ программирования ООО «АйТи школа Орбита» Айгуль Рахматуллина от партии «Зеленые». Доходы других трех претендентов варьировались от 290 тыс. руб. (у руководителя башкирского отделения «Патриотов России» Загира Хакимова) до 500 тыс. руб. у помощника депутата Госдумы Ивана Сухарева — Вероники Ананьевой (от ЛДПР).

В Комсомольском округе самый бедный кандидат — индивидуальный предприниматель Артур Галеев, задекларировавший отсутствие дохода и имущества. У остальных трех претендентов доход варьировался от 22 тыс. руб. (у домохозяина Тимура Ракипова, «Патриоты России») до 304 тыс. руб. у справоросса, юрисконсульта ООО «Сапфир» Рустама Галимова.

Довыборы в Курултай пройдут 8 сентября.

Майя Иванова