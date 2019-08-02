На избирательный счет Антона Шипулина поступило 8 млн рублей

Избирательная комиссия Свердловской области подвела итоги регистрации на довыборы в Госдуму, региональный парламент и муниципальные думы.

Все кандидаты уже открыли избирательные счета. Общий объем средств кандидатов на довыборы в Госдуму составил 9,9 млн руб., в региональный парламент — 936,5 тыс. руб. Самый крупный счет по объемам финансирования у биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы РФ от Свердловской области. На его счету 8 млн руб.

Всего на депутатский мандат Госдумы РФ от Серовского округа претендуют семь человек. У фельдшера Алексея Коровкина от «Справедливой России» на счету 1 млн руб., у общественницы Евгении Чудновец от ЛДПР — 500 тыс. руб., у замглавы реготделения Ирины Скачковы от «Яблока» — 360 тыс. руб., у депутата Качканарской думы Габбаса Даутова (КПРФ) — 60 тыс. руб., у адвоката Игоря Рузакова (партия «Зеленые») — 15 руб. Пустым избирательный счет числится у врио первого секретаря реготделения «Коммунисты России» Дмитрия Зенова. Также в выборах планировал принять участие бизнесмен Сергей Капчук, однако избирком отказался регистрировать предпринимателя так как с момента погашения его судимости прошло менее десяти лет.

Выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования. Восемь человек выдвинулись на довыборы в региональный парламент. Облизбирком зарегистрировал Владимира Смирнова («Единая Россия»), Андрея Пиняжина (КПРФ), Александра Каптюга (ЛДПР), Дмитрия Бондарева («Справедливая Россия»), Дмитрия Головина («Яблоко»). Трем самовыдвиженцам отказали в регистрации, так как они не смогли собрать необходимые для регистрации 4,3 тыс. подписей.

«На участие в муниципальных выборах выдвинулось 136 кандидатов, 107 из них — от политических партий. «Единая Россия» закрыла все вакансии кандидатов»,— добавил Владимир Русинов. По его словам, 37 человек выдвинулись от ЛДПР, от КПРФ — 15 челвоек, от «Справедливой России» — 12, от Казачьей партии РФ — три и один человек от партии «Рот Фронт». Всего на выборы в думы муниципалитетов региональная избирательная комиссия зарегистрировала 129 человек»,— рассказал глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Он не исключает, что явка на довыборы будет менее 40%. «Надеемся, что политические партии и сами кандидаты заинтересуют избирателей и явка будет достойной»,— сообщил господин Русинов.

Анастасия Реутова