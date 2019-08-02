В Мордовии задержаны подозреваемые в похищении человека

Полиция задержала в Саранске троих подозреваемых в похищении девушки (ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщили в республиканском ГУ МВД. Ими оказались трое родственников, которые, как полагает следствие, планировали вовлечь потерпевшую в занятие проституцией.

В полиции заявили, что подозреваемые сначала вывезли 26-летнюю девушку в Саранске в лес недалеко от кладбища, а затем привезли ее в квартиру, откуда потерпевшая через некоторое время смогла сбежать и сообщить о случившемся в полицию.

Сейчас оперативники проверяют подозреваемых на причастность к преступлениям против других девушек и ищут возможных соучастников.

Владимир Зубарев